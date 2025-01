Capello fa i complimenti a Leao e lo rimprovera: "Perché prima non lo facevi?"

Capello e Leao: il botta e risposta dopo Milan-Girona

L'ex allenatore ha esordito così negli studi di Sky Sport. : "Ti faccio i complimenti per il gol ma anche per i recuperi che hai fatto stasera, non te lo vedo fare sempre, stai cambiando mentalità?". Leao ha riposto: "Sì, erano un po’ di anni che non lo facevo ma sto cercando di cambiare, il mister mi ha messo questo in testa, in allenamento è un inferno (ride, ndr) ma è una cosa buona. Lui sta portando questa mentalità, posso aiutare di più la squadra ed era una cosa che mi mancava". Capello controbatte: "Ma perché prima non lo facevi?". Leao infine afferma che "prima gli allenatori prima mi lasciavano più libero davanti, Conceicao ha un’altra maniera di pensare, che devo tornare perché abbiamo un modo di difendere più compatti. Io cerco di fare quello che il mister mi chiede, poi fisicamente sono più forte e ho campo aperto per puntare gli avversari".