Milan, se Sergio Conceiçao non è Paulo Fonseca

Resistono almeno quattro motivi per affermare, con possibilità futura di essere smentiti, che Sergio Conceiçao non è Paulo Fonseca. Metterli in fila indiana può aiutare alla comprensione veloce. Primo motivo: perché appena arrivato ha capito al volo che le esclusioni, ripetute, di Tomori e Pavlovic non erano giustificate. E così, rilanciando prima l’inglese lo ha di fatto escluso dal mercato, era diretto a Torino a rafforzare la Juve, concorrente diretta, rivale nell’acquisizione del quinto posto Champions. Ieri poi, la prova preziosa, di Pavlovic (rigore procurato, gol personale annullato per fuorigioco, e assist per il 3 a 2 finale), ha mostrato in modo pubblico che di questo difensore c’è assoluto bisogno. È veloce, ha grinta, se guidato con mestiere da qualche esperto sodale, può diventare un pilastro del futuro. Secondo motivo: perché ha avuto la forza di lasciare sotto la doccia Theo Hernandez e Leao senza provocare una manifestazione di dissenso (come accadde a Roma), anzi ottenendo da loro attestati di affetto e stima (l’abbraccio di Theo per sedare il tumulto con Calabria). Terzo motivo: perché da quando è arrivato, ha già centrato la quarta rimonta dopo le due di Supercoppa e Como, dimostrando che grazie ai cambi (da sottolineare il contributo di Bartesaghi sostituto di Theo ieri contro il Parma) si può anche rovesciare una sfida trasformata in una montagna da scalare.