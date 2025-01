Milan, Pulisic scherza su Conceicao: "Ha una voce..."

Il Milan si prepara alla sfida decisiva contro la Dinamo Zagabria, l'ultima del girone unico di Champions League . I rossoneri con una vittoria otterrebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza dover passare per i playoff. Una sfida delicata, che Conceicao ha presentato in conferenza stampa , parlando dello spirito della sua squadra, del gruppo e della volontà di raggiungere il secondo obiettivo stagionale.

Pulisic-Conceicao: il siparietto in conferenza stampa

Insieme a lui in sala stampa c'era Christian Pulisic, che ha elogiato il tecnico per aver portato un nuovo spirito ed una nuova mentalità alla squadra. C'è stato spazio, però, anche per un simpatico siparietto in merito alle parole di Leao. Il portoghese in un'intervista aveva sottolineato come il nuovo tecnico si faccia sempre sentire con le sue grida. L'esterno americano ha confermato le parole del compagno tra le risate della sala stampa: "Cosa posso dire... il mister ha una voce molto forte".