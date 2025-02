Giorgia Rossi diventa virale per il commento hot su Reijnders: ma era in senso calcistico

Giorgia Rossi , giornalista e volto di Dazn , è andata virale sui social per una frase su Tijjani Rejinders pronunciata qualche mese fa al programma Radio Tv Serie A. Alla domanda di Marco Cattaneo su chi fosse lo sposo più corteggiato del Milan , aveva sorpreso il collega con un commento piccante: "Reijnders mamma mia, volevo dire una frase... Mi perdonate? Quanto arrapa in campo!" .

La frase di Giorgia Rossi su Reijnders

"No, è proprio sexy! - ha proseguito la giornalista - È sexy, ma non esteticamente! Proprio sexy nel modo di giocare...". Parole risalenti allo scorso novembre, ma tornate tra le più cliccate sul web in queste ore senza un apparente motivo.

I numeri di Reijnders

Il centrocampista olandese sta vivendo a tutti gli effetti la sua miglior stagione di sempre dal punto di vista realizzativo: per l'ex AZ già 11 gol tra Serie A, Coppa Italia e Champions League in 34 presenze. Arrivato al Milan nell'estate del 2023 per poco più di venti milioni, oggi è il fulcro del centrocampo rossonero.