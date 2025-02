Pulisic: "Mai litigato con Conceicao, al Milan sto benissimo"

Il periodo in casa Milan non è dei migliori. L'eliminazione dai playoff di Champions League contro il Feyenoord quando, a 90 minuti dalla fine del girone unico, i rossoneri erano qualificati direttamente per gli ottavi, ha fatto male. La sola vittoria della Supercoppa Italiana non può salvare la stagione e ora, visto il terzo posto dell'Italia nel ranking delle federazioni , la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più difficile. Ad alimentare il clima da crisi sono state le voci su un presunto litigio tra Pulisic , uno dei trascinatori di questo Milan, e l'allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao .

Pulisic smentisce il presunto litigio con Conceicao: le sue parole

Lo statunitense ha smentito tutto tramite una nota ufficiale pubblicata tramite i canali del club: "Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi". Pulisic finora è stata la vera arma in più del Milan in questa stagione: tante le situazioni risolte con una giocata personale. 12 gol e 9 assist in 33 presenze tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.