Joao Felix, futuro da decifrare: al Milan più ombre che luci

MILANO - L’impatto di Joao Felix sul mondo rossonero è stato strepitoso grazie al gol all’esordio. Nella primissima apparizione contro la Roma in Coppa Italia ha mostrato di essere un grande talento, acquisto invernale utile per alzare il tasso tecnico e qualitativo della rosa di Sergio Conceição. L’allenatore portoghese, che tra l’altro condivide lo stesso agente Jorge Mendes, si è speso molto per l’arrivo di Felix e il suo primo match in rossonero è stato brillante.

Dall'esordio alle ultime partite: la parabola di Joao Felic

Dopo l’esordio sono arrivate altre quattro partite in cui Felix è sempre stato messo in campo ma non ha giocato allo stesso livello della prima. Il portoghese soprattutto nei due match in Champions contro il Feyenoord non è riuscito ad essere determinante con gol e assist. Specialmente nella partita d’andata a Rotterdam ha faticato parecchio come tutto il reparto offensivo, mentre nel ritorno a San Siro dopo un buon inizio ha chiuso il match in affanno. Nel mezzo ci sono anche le due partite di campionato contro Empoli e Verona, dove ha avuto tanti palloni giocabili ma per eccesso di leziosità non ha tramutato in gol. In molti vorrebbero che Felix fosse più concreto, meno fronzoli e più giocate decisive. D’altronde ha tutte le qualità per esserlo.

MIlan, il futuro di Joao Felix: cosa succederà

Eppure da quando è approdato in Italia nelle ultime ore di mercato ha sempre giocato, cinque partite su cinque, di cui quattro da titolare e senza saltare nemmeno un minuto. Il segnale che ha lanciato Conceição è fortissimo, per lui c’è Felix e poi gli altri a rotazione (lo dimostrano le alternanze dalla panchina). In vista della partita contro il Torino il tecnico rossonero dovrà decidere se schierare ancora una volta l’ex Chelsea dal primo minuto oppure inserirlo a partita in corso, soprattutto dopo le fatiche contro il Feyenoord. Oggi la decisione alla vigilia della partita contro i granata. Il portoghese è arrivato in prestito secco, senza opzioni di riscatto, e a fine stagione Milan e Chelsea riprenderanno il dialogo per decidere il futuro del fantasista. I Blues per cederlo vorrebbero una quarantina di milioni di euro, un prezzo alto, specialmente dopo il danno economico che il Milan ha subito con l’uscita dalla Champions. L’altra opzione per trattenere Felix sarebbe quella di chiedere un nuovo prestito al Chelsea. I due club sono in ottimi rapporti e lo dimostrano i tanti affari chiusi negli ultimi anni.