Conceiçao LIVE, le parole del tecnico in tv e in conferenza dopo Torino-Milan

Non c'è mai fine al peggio per il Milan, che dopo aver salutato anzitempo la Champions League, eliminato dal Feyenoord, stecca anche in quel campionato, rimasto assieme alla Coppa Italia, che vede i rossoneri già qualificati per le semifinali, l'unico obiettivo stagionale. Contro il Torino è arrivata una rocambolesca sconfitta, che compromette la rincorsa dei rosoneri ai posti validi per la qualificazione in Champions League. Nel mirino, e non potrebbe essere altrimenti, Sergio Conceiçao: segui le sue parole LIVE al termine del match.