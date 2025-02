Tocco di mano di Fabbian sul gol di Castro: perché non è stato annullato l'1-1 del Bologna

Il Milan ha protestato per il gol dell'1-1 del Bologna, arrivato a inizio ripresa dopo un evidente tocco di mano di Fabbian, che è diventato un assist per Castro. L'arbitro Mariani ha convalidato il gol e il Var non è intervenuto. Il motivo? Ecco cosa dice la regola numero 12 dell'Ifab denominata "Falli e scorrettezze", al paragrafo dedicato ai "Contatti mano/pallone": "È fallo di mano, se un giocatore: [...] fa gol nella porta avversaria: direttamente con le mani/braccia, anche se accidentalmente, anche da parte del portiere; o immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, le sue mani/braccia". In sostanza, secondo il regolamento il gol va annullato solo se il pallone lo tocca con la mano chi segna. Non sono contemplati altri casi. Le nuove indicazioni sono in vigore dalla stagione 2021/22. "Il fallo di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un goal o ad avere un'opportunità da goal non sarà più considerato un'infrazione".