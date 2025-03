Milan, si sceglie il nuovo ds: è corsa a due. In ballo anche Tare

MILANO - L'orchestra del Milan ha suonato una sequenza lunghissima di note stonate in questa stagione. Giovedì sera, senza dubbio, è andato in scena uno dei peggiori concerti. Eppure, anche dalle versioni musicali più strimpellate si può tirar fuori qualcosa di almeno minimamente orecchiabile. Allo stesso modo, anche da Bologna-Milan, partita che ha sancito (quasi) definitivamente l'impossibilità dei rossoneri di qualificarsi alla prossima Champions League, può arrivare una piccola conseguenza positiva per il prossimo futuro del club: l'esigenza, urlata dal campo, che è giudice supremo, di una sistemazione dell'assetto dirigenziale in vista della stagione ventura. Non se ne può fare a meno. E c'è tempo e modo per metterla in piedi, facendo leva su un finale di stagione che, doppio derby di semifinale di Coppa Italia a parte, regalerà poche partite e poche emozioni all'ambiente.