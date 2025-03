MILANO - Il clima che ci sarà a San Siro questa sera è un derivato diretto di ciò che è successo negli ultimi venti giorni e, in generale, nell'ultimo paio di stagioni: tristezza, scarso entusiasmo, anche un po' di rabbia . La Curva Sud Milano protesterà in maniera roboante: attraverso un comunicato , la frangia più calda della tifoseria milanista ha annunciato che prenderà posto sugli spalti del secondo anello blu solo a partire dal quindicesimo minuto in poi , invitando il resto dello stadio rossonero a fare lo stesso. La contestazione per il «fallimento» è verso tutti: la proprietà , giudicata « assente » e manchevole nella scelta dei collaboratori e dei dirigenti, l'allenatore, il quale ha « addirittura accentuato le divisioni interne » non migliorando il gioco, e i calciatori, spesso non degni « per prestazioni e atteggiamenti » di vestire la maglia del Milan .

Milan, la rifinitura

L'augurio dei tifosi è quello che si proceda ad un «reset societario», in primis con l'inserimento di un nuovo direttore sportivo: per il ruolo, Igli Tare è favorito su Paratici. Ma se non si vedranno «cambiamenti», la protesta continuerà aumentando man mano di intensità. E c'è un solo modo per evitare che ciò accada: fare i risultati, vincere. Conceiçao lo sa perfettamente. Ed è per questo motivo che utilizzerà tutto il (poco) tempo a disposizione per preparare al meglio il match di questa sera contro la Lazio. Nella mattinata di oggi, infatti, l'allenatore farà svolgere ai suoi la rifinitura, provando per la prima volta, la formazione per la partita di San Siro, considerando l'allenamento in palestra effettuato ieri dai reduci di Bologna.

Milan, il possibile undici

Le prime prove tattiche ci saranno solo questa mattina a Milanello. Conceiçao dovrebbe affidarsi ad una formazione molto vicina a quella classica con un paio di ballottaggi. Confermati in difesa Maignan, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez, mentre Alex Jimenez si gioca il posto con Tomori, il quale, se giocasse, potrebbe aiutare alla costruzione di una dinamica difesa a 3. A centrocampo Musah e Fofana. Davanti c'è Santiago Gimenez, supportato da Leao a sinistra, Pulisic a destra e Reijnders nel ruolo di trequartista centrale. Da verificare, però, le condizioni dell'americano che non è al 100% da tre settimane circa; in pre-allarme c'è Joao Felix. La rifinitura odierna dissiperà tutti i dubbi.