Joao Felix, l’assurda reazione dopo il gol di Pedro: si scaglia contro un avversario che stava esultando

Il nervosismo di Joao Felix nelle battute finali di Milan-Lazio

Un segnale di nervosismo nel momento in cui si è materializzata la terza sconfitta consecutiva in campionato dei rossoneri, eliminati dalla Champions League ai playoff dal Feyenoord. "Il Milan è in caduta libera. Joao Felix è in campo a prescindere anche se non rende", ha sentenziato senza giri di parole Paolo Di Canio nel corso di Sky Calcio Club. Tornando all'episodio in questione, come si evince dalle immagini, Joao Felix ha notato che il tesserato della Lazio aveva iniziato la sua esultanza. Quando è arrivato nei suoi pressi lo ha fermato. Il membro della panchina della Lazio, ha virato verso sinistra e ha trovato davanti a sé Walker che, senza toccarlo e tenendosi bene a distanza, lo ha indirizzato fisicamente oltre la linea di fondo. Il tesserato biancoceleste è tornato indietro evitando ulteriori tensioni.