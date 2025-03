Conceicao sul caso ex portavoce: “Persone cattive pagate da qualcuno. Milan, ora via la negatività”

"Inzaghi vuole il triplete? Noi ne possiamo vincere due"

Conceicao interviene poi sui suoi giocatori: "L'importante è lavorare con tutti, perché fino ad ora non c'era mai stato tempo. Se uno gioca nel Milan e non ha voglia, allora già non va bene. Quindi qua non si deve parlare di voglia, quella viene già indossando questa maglia. Poi in allenamento io vedo chi mi dà più garanzie per iniziare la partita. Tutti mi hanno dato buone risposte, poi decido io. Dal periodo negativo si esce con i risultati. Ci vogliono due caratteristiche importanti: lavorare al massimo facendo di più come squadra e limitare gli episodi, gli errori non forzati, la sfortuna che abbiamo in partita. Non c'è altra strada se non lavorare. Non si deve credere per credere, ma credere per fare. Da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Non dobbiamo pensare troppo in là: abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e le due in Coppa Italia. Inzaghi ha detto che possono fare il triplete, ma noi possiamo vincerne due anche in una stagione negativa".