Conceiçao: "Voci su un nuovo allenatore al Milan? Sono abituato ma è una mancanza di rispetto"

Conceiçao sulle voci sul futuro

Al momento, il quarto posto per il Milan dista otto punti. La Champions è ancora un obiettivo per i rossoneri? "Pensiamo al presente, al Como, un avversario difficile. Non penso oltre. Il gruppo sta bene, ha piacere nel lavorare". Conceiçao ha parlato anche delle voci relative al suo futuro: "Ci sono da un mese e mezzo. Non posso controllare ciò che dicono gli altri. Sono abituato a tutto, ma alle volte sembra mancare il rispetto delle persone che sono qui ora". Tra i vari nomi per la panchina del Milan è uscito anche quello di Fabregas. Una motivazione in più per batterlo? "No, se la motivazione partiva da lì, sarei dovuto andare in ospedale per malattia. Vogliamo vincere giocando con qualità contro una squadra con un allenatore bravo. Bisogna studiare i loro punti di forza. Se faremo ciò sui cui abbiamo lavorato avremo più possibilità per vincere". Conceiçao si è dichiarato conscio, al momento del suo arrivo, della difficoltà del calendario: "Sapevo che non era facile arrivare a metà strada con una rosa con principi di gioco diversi. Non c'è nessun rammarico".

Conceiçao su Loftus-Cheek: "Fisicamente è un mostro"

Conceiçao si affiderà a Leao. Sul numero 10, l'allenatore ha risposto: "Può essere uno dei migliori del mondo. Ho parlato con lui, è disponibile sia dal primo minuto che dal quarantacinquesimo, è pronto ad aiutare la squadra". Chi è tornato pienamente a disposizione è Loftus-Cheek: "Non l'ho mai avuto a causa degli infortuni, ma adesso è al 100%, Non è pronto per i novanta minuti, ma a me piace molto. Fisicamente è un mostro, spero di averlo al meglio per il finale di campionato".