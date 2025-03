Milan, avanza Fabregas: l'ostacolo è il Como

Milan, il problema legato a Fabregas

Ed é questo l’ostacolo maggiore per Giorgio Furlani e il futuro direttore sportivo (probabilmente Fabio Paratici). Le discussioni con lo spagnolo non potranno vertere solamente su questioni di campo, classiche per qualunque tipo di allenatore, o sugli ancor più tradizionali aspetti economici per l’accordo contrattuale. Per far sì che possa diventare l’allenatore del Milan, infatti, Fabregas dovrebbe lasciare e/o cedere le suo quote societarie del Como, rinunciando all’investimento, ai suoi proventi e a tutto ciò che ne deriva da un punto di vista strettamente finanziario. Per farla breve: l’ex Chelsea e Barcellona non potrebbe allenare in nessun altro club se non privo del titolo di azionista del Como.