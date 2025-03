Milan, amichevole con il Liverpool ad Hong Kong in estate: ecco quando

Milan, amichevole con il Liverpool in estate: dove e quando si giocherà

Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato l'amichevole con il Liverpool, avversario storico dei rossoneri in Europa: "AC Milan è lieto di annunciare Hong Kong come una delle destinazioni del Pre-Season Tour 2025 della Prima Squadra maschile. I rossoneri saranno impegnati sabato 26 luglio contro il Liverpool FC nel modernissimo Kai Tak Stadium, in quella che sarà la prima partita del Club ad Hong Kong dal 2004. Hong Kong sarà dunque una delle tappe del Pre-Season Tour nella regione Asia Pacifica, con ulteriori destinazioni che verranno svelate nelle prossime settimane. La sfida contro il Liverpool - si legge - rientra nel programma dell'Hong Kong Football Festival 2025, evento che vedrà protagonisti AC Milan, Liverpool FC, Arsenal FC e Tottenham Hotspur FC. Il Festival è stato ufficialmente presentato oggi a Hong Kong, durante un evento al quale hanno partecipato istituzioni, VIP, media locali e leggende del calcio dei club coinvolti, tra cui il Vicepresidente Onorario di AC Milan, Franco Baresi".

La prima AC Milan Academy a Hong Kong

"L'annuncio del ritorno del Milan ad Hong Kong coincide con il lancio ufficiale della prima AC Milan Academy a Hong Kong - un importante momento che sottolinea l'impegno del Club nella promozione di una sana cultura sportiva. L'Academy - prosegue la nota pubblicata dal Milan sui propri canali ufficiali - ha l'obiettivo di accompagnare i giovani partecipanti nella loro crescita sportiva e personale, offrendo un ambiente formativo d'eccellenza per aiutarli a sviluppare le competenze calcistiche e favorendone la formazione individuale. L'apertura di questa Academy consolida ulteriormente la presenza di AC Milan sul territorio, gettando le basi per eventi futuri dedicati alla comunità di Hong Kong. Il Pre-Season Tour 2025 rappresenterà un momento chiave nella preparazione del Milan per la stagione 2025/26. Oltre alla dimensione strettamente sportiva, il Tour offrirà anche un'importante occasione per rafforzare il legame con i tifosi rossoneri nella regione, consolidando la presenza del Club a livello locale. Sarà anche una piattaforma strategica per consolidare le relazioni con stakeholder chiave, tra cui istituzioni e partner, offrendo inoltre un'ulteriore opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del brand Milan a livello globale. Le altre tappe del Pre-Season Tour 2025 di AC Milan verranno svelate ufficialmente nelle prossime settimane, con i rossoneri che questa estate si dirigeranno verso Est".