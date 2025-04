Milan, Furlani conferma Ibrahimovic: "Rimarrà nel progetto. All'interno è chiaro chi fa cosa"

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la qualificazione in Champions League per il Milan appare difficilissima (se non impossibile). L'unico fronte ancora veramente aperto rimane quello della Coppa Italia , con la doppia sfida della semifinale di importanza capitale. I due derby contro l'Inter potrebbero avere il potere di indirizzare una stagione, sia per il trofeo in sé che per la qualificazione in Europa. Fuori intanto continuano i discorsi per la costruzione del Milan del futuro , di cui Furlani sarà una pedina importante. Lo stesso amministratore delegato dei rossoneri ha confermato anche il ruolo di Ibrahimovic.

Milan, le parole di Furlani su Ibrahimovic

Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset prima della sfida d'andata contro l'Inter: "Zlatan forse è sembrato assente a voi, ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo insieme in totale armonia. All’interno è chiaro chi fa cosa e come lavoriamo assieme. Forse all’esterno c’è più confusione, ma sicuramente Zlatan rimarrà nel progetto. Noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, e sono il centro del club. Il primo obiettivo è migliorarli, stiamo lavorando per avere risultati migliori nella prossima stagione. In questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti. Però ci stiamo preparando, perché vogliamo preparare la parte sportiva".