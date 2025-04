Conceicao diretta dopo Milan-Fiorentina: interviste e conferenza

Partita pazza a San Siro, con i viola che si trovano subito in vantaggio di due reti dopo solo dieci minuti. Prima l'autogol di Thiaw, poi la rete di Kean fissano il risultato sullo 0-2. I rossoneri accorciano le distanze con Abraham (24') e nella ripresa pareggiano i conti con l'ex di turno, Jovic, per il definitivo 2-2. Segui le dichiarazioni del tecnico portoghese in diretta nel post partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport.