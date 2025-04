Milan, nuovi esami per Maignan: quando potrebbe tornare in campo

Il Milan tornerà in campo la sera di domenica, il giorno di Pasqua, al "Meazza" contro l'Atalanta di Gasperini. Per l'occasione, a Sergio Conceiçao rimane il dubbio per quanto riguarda la porta. In particolare, sono in programma nuovi esami per Mike Maignan. Il portiere nell'ultima partita, contro l'Udinese, è stato costretto a lasciare il campo, dirigendosi in ospedale, dopo il colpo alla testa subito dopo uno scontro con Alex Jimenez.