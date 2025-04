Milan, Maignan pericolo passato: potrà riprendere progressivamente gli allenamenti

Il peggio per Maignan sembra alle spalle. Il portiere francese aveva spaventato tutti dopo un brutto scontro fortuito con il compagno di squadra Jimenez nel corso di Udinese-Milan. Fortunatamente il rischio del trauma cranico è stato subito eliminato dai primi esami, ma Maignan aveva comunque passato la notte in osservazione per poi essere dimesso il giorno dopo . Oggi il portiere ha effettuato nuovi controlli specialistici: escluse complicanze, nei prossimi giorni potrà tornare prograssivamente ad allenarsi con i compagni.

Maignan, le condizioni dopo il colpo alla testa: il bollettino del Milan

Questa la nota del Milan sulla situazione del francese: "In data odierna Mike Maignan è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno escluso complicanze. Nei prossimi giorni Mike potrà riprendere progressivamente gli allenamenti". Con ogni probabilità, Maignan rimarrà a riposo anche nella prossima partita contro l'Atalanta, dove Sportiello dovrebbe difendere i pali dei rossoneri contro la sua ex squadra. L'ex Lille potrebbe tornare in campo per il derby contro l'Inter valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.