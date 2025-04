Conceicao stizzito, la rabbia dopo la domanda sul suo futuro: "Non c'è rispetto"

Milan, Conceicao: "Non c'è stabilità per il gruppo"

"Da quando sono arrivato e ho vinto la Supercoppa - ha puntualizzato - dopo la partita con il Cagliari hanno cominciato a parlare tutti i giorni di allenatori che vengono al Milan. Per me va bene, sono dentro al calcio da 40 anni, ma per il gruppo di lavoro non c'è stabilità, leggono le notizie. Noi dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani, non pensiamo fra un mese. Non c'è neanche tanto rispetto, parlano come se l'allenatore del Milan non abbia mai allenato, non è così".

"Il futuro non dipende da niente"

In conclusione: "Questa è la mia verità e quello che sento. Il futuro non dipende da niente, il mi futuro dipende da domani per preparare la partita con l'Inter e provare ad andare in finale. Non so da quanto il Milan non vinca due trofei nella stessa stagione".