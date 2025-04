Conceiçao prima di Inter-Milan: "La partita più importante: vogliamo regalare un trofeo ai tifosi"

Inter e Milan sono pronte al quinto atto. Dopo i due confronti in campionato, quello della finale di Supercoppa e la gara di andata di Coppa Italia, le due squadre di Milano si affronteranno domani, 23 aprile, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia . Si riparte dall'1-1 della gara di andata. Sergio Conceiçao ha presentato la partita in conferenza stampa. Prima delle dichiarazioni, però, l'allenatore rossonero ha rivolto un pensiero a Papa Francesco : "Sono un praticante, vado a messa sempre. Lui era un uomo straordinario, ci mancheranno le sue parole ed il suo sguardo".

Conceiçao: "Dobbiamo vincere: dipenderà da noi"

Conceiçao si è concentrato quindi sulla partita: "I grandi club cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. All'Inter faccio i complimenti per la Champions e il campionato. Per noi però questa partita è fondamentale: vogliamo arrivare in finale per regalare un trofeo ai tifosi. Per farlo dobbiamo vincere domani. Dipenderà da ciò che faremo noi: dobbiamo essere competitivi e ad alto livello". L'allenatore è tornato sulla partita persa con l'Atalanta: "C'è stato un errore collettivo sul gol. Di solito chi entra dà qualcosa in più alla squadra. Non è andata così. Ma questo è il passato: la partita di domani è la più importante e la squadra è consapevole di questo". Conceiçao si dichiara fiducioso: "Mi aspetto il miglior Milan, competitivo. Affronteremo una squadra forte, ma noi abbiamo la giusta ambizione per vincere la partita".

Conceiçao su Walker e Loftus-Cheek

Alla domanda sulle condizioni di Walker, ha risposto: "Si è allenato con la squadra, non è al massimo così come Loftus-Cheek ma ci saranno entrambi". Conceiçao è passato a parlare dell'Inter: "Dobbiamo difendere sui loro punti forti e sfruttare i punti deboli. Ci conosciamo bene con l'Inter. Hanno tanta ricchezza con la palla fra i piedi, ma anche noi. In difesa non siamo stati quello che volevamo e per me dobbiamo lavorare lì. Loro stanchi? Hanno tante partite ma sono abituati a giocare tanto. Più stanca o meno stanca cambia poco, la loro qualità c'è sempre".