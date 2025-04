Jovic altezza, stipendio e cartellino: tutti i numeri sull'attaccante del Milan

MILANO - È Luka Jovic il protagonista assoluto della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. I due gol segnati contro i nerazzurri stanno facendo gioire i tifosi rossoneri che lo hanno accolto a Milanello nell'estate del 2023. Nato a Loznica, in Serbia, il 23 dicembre 1997, Jovic, alto 182 cm, si è trasferito in rossonero il 1° settembre 2023, l'ultimo giorno utile della sessione estiva di calciomercato. Il tesseramento è stato a titolo definitivo dalla Fiorentina che non ha ricevuto alcuna somma per il cartellino dell'ex Real Madrid. L'attaccante serbo si è trasferito al Milan, dunque, a titolo gratuito. Il valore di mercato del giocatore, aggiornato al 25 marzo 2025 (dati Transfermarkt) è di 2,5 milioni di euro. Lo stipendio del giocatore ammonta invece a 2,5 milioni netti (3,28 lordi) secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza'. Nella stagione attuale, 2024/25, Jovic ha collezionato 11 presenze e 2 gol in Serie A. Numeri ai quali si somma l'unica presenza in Coppa Italia e i due gol segnati questa sera (mercoledì 23 aprile) contro l'Inter nel penultimo atto di ritorno.