Il Milan vola in finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata, i rossoneri schiantano in semifinale l'Inter di Inzaghi: un netto 3-0 dà la possibilità alla squadra di Conceicao di giocarsi il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa Italiana. La doppietta di Jovic e il gol del sigillo di Reijnders mandano all'ultimo atto la squadra che domani conoscerà ufficialmente l'avversaria (a meno di clamorosi ribaltoni, ci sarà il Bologna). Rossoneri che chiuderanno la stagione da imbattutiti nei cinque derby e si preparano alla finale. L'allenatore del Milan Conceicao ha commentato il risultato ai microfoni di Mediaset: "Qui non è importante Conceicao, ma vincere. Siamo contenti di fare la finale, ma non abbiamo ancora vinto. Adesso non è che va tutto benissimo, come prima non era tutto brutto. Bisogna trovare un equilibrio emozionale. Jovic? Sta lavorando benissimo nelle ultime settimane, ha perso anche un po' di chili. Ci dà qualcosa che volevamo per la partita. Non dà riferimenti ai difensori e gioca bene dietro i centrocampisti avversari, oggi ci servivano le sue sponde. Abbiamo comunque fiducia totale in tutti i giocatori, magari le prossime partite giocheranno Gimenez e Abraham. Oggi ho pensato che partendo con titolare Jovic potevamo fare bene. Loro sanno che è per questioni tattiche, per nient'altro. Dispiace che in campionato quello che prepariamo non viene fuori in partita".