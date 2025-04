Moncada: "Conceicao? Sta facendo un grande lavoro. La verità su Jovic è questa..."

Milan, Moncada: "Conceiçao? Siamo molto contenti"

Queste le parole di Moncada sul futuro di Conceiçao: "Siamo molto contenti - ha subito sottolineato il direttore tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN -. Il mister ha lavorato tanto in 3 mesi: ha portato una metodologia e un’intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme. Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan: vogliamo vincere la Coppa Italia, unica chance per arrivare in Europa. Rendimento? Parliamo sempre di gol, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e potevamo fare di più".

Il direttore sportivo del futuro e il contratto di Jovic

Quello relativo al nuovo direttore sportivo è uno dei nodi da sciogliere in vista della prossima stagione: "Abbiamo una struttura, siamo il Milan, c’è gente che lavora - ha ribadito Moncada a DAZN -. Pensiamo ad un ds per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”. Infine, una battuta sul contratto di Jovic, in evidente crescita nell'ultimo periodo: "Bravo a lui e al mister, hanno lavorato per arrivare a questo livello. Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo, non è un rinnovo ma un’opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite”.