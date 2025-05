Dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Theo Hernandez

Dalla Spagna: Real Madrid interessato a Theo Hernandez

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Real Madrid avrebbe messo concretamente nel mirino Theo Hernandez, per arricchire la batteria degli esterni in vista della prossima stagione. Il francese ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 con il Milan e conosce già l'ambiente Real, avendo vissuto una parentesi all'ombra del Bernabeu nella stagione 2017/18. Cresciuto nelle giovanili dell'Atletico, ha collezionato un totale di 23 apparizioni e 3 assist con il Madrid, ma a soli 19 anni non riuscì ad imporsi sotto la gestione Zidane. Oggi, è un calciatore affermato e una pedina importante della nazionale di Deschamps, ecco perché potrebbe rappresentare un acquisto funzionale per l'annata che verrà. Non preoccupa il costo del cartellino, visto che il classe '97 avrà un solo anno di contratto in estate. Resta da capire se Florentino Perez vorrà tentare l'affondo già nella finestra extra compresa tra il primo e il 10 giugno o attendere il mese di luglio. I Blancos parteciperanno al nuovissimo Mondiale per Club e al momento vivono una profonda emergenza difensiva, non potendo contare su Mendy, Alaba e Toni Rudiger.