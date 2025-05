Laura Pausini, che frecciata ai tifosi del Milan: “Dobbiamo darci più da fare…”

Laura Pausini contro i tifosi del Milan: "Dobbiamo darci più da fare"

È il caso di Laura Pausini, cantante e celebre tifosa rossonera, che anziché prendersela con la squadra ha attaccato gli stessi tifosi. "L'amore per la propria squadra del cuore non cambia anche quando non si vince", le parole della cantante in una storia Instagram. La Pausini si trovava all'Olimpico per la finale ed ha fatto i suoi complimenti al Bologna: "Siete stati grandi. Ho adorato i tifosi rossoblù, molto preparati e con ottimi volumi dagli spalti". Poi un'altra frecciatina ai tifosi rossoneri: "Noi forse dobbiamo darci più da fare anche da lì". Per la cantante, nonostante i gravi errori dei giocatori e del suo tecnico, anche i tifosi hanno delle colpe in questa disfatta.