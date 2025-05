Dalla Spagna: "Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid, i Blancos rifiutano"

Tra i grandi imputati della stagione disastrosa del Milan , c'è sicuramente Theo Hernandez . La Supercoppa Italiana non salva i rossoneri dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia e, soprattutto, la totale assenza nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma intanto il terzino francese pensa al futuro, ma guardando lontano da Milano e al suo passato, ovvero al Real Madrid . Stando a quanto riportato da Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto ai Blancos per la prossima stagione .

Theo chiama, il Real non risponde: l'indiscrezione dalla Spagna

La squadra di Xabi Alonso, che si siederà sulla panchina del Real già dal Mondiale per Club, avrebbe però altre priorità per la fascia sinistra e avrebbe perciò rifiutato l'offerta del canterano dei Blancos. Ora il nome in pole sarebbe quello di Alvaro Carreras, terzino sinistro classe 2003 del Benfica, dal 2017 al 2020 nel vivaio del Real. Per le sue caratteristiche è ritenuto il laterale perfetto per il gioco di Xabi Alonso, ma la concorrenza c'è. In primis, ha una clausola di 50 milioni di euro, poi, fino al 31 dicembre, il Manchester United ha un diritto di prelazione per "soli" 18. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di Milos Kerkez, autore di una stagione fenomenale al Bournemouth.