Modric al Milan, dalla Croazia sicuri: "Tare lo ha convinto, è fatta"

MILANO - Luka Modric pronto a coronare il suo sogno da bambino. Sta per diventate un giocatore del Milan. Secondo i media croati l’affare è praticamente chiuso. Dopo l’esperienza con il Real Madrid, che terminerà con il Mondiale per Club, vuole rimettersi in gioco. A 39 anni sente ancora di poter dare qualcosa. Da bambino ha sempre tifato il Milan. Ora potrà anche giocarci.