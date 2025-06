Rivoluzione Milan: Retegui in attacco e Tare punta anche Xhaka 

Il Milan apporterà modifiche alla squadra e interverrà in ogni reparto per costruire una formazione subito pronta. In attacco, dopo le partenze di Tammy Abraham, e probabilmente di Luka Jovic, il Diavolo vuole rinforzarsi affiancando a Santiago Gimenez un’altra punta. Nelle scorse ore è andato in scena a Casa Milan, nella sede rossonera, un incontro con l’entourage di Mateo Retegui, attaccante dell’ Atalanta e della nazionale italiana. Il capocannoniere della scorsa edizione del campionato, con 25 reti all’attivo solo in serie A, è uno degli obiettivi di mercato di Igli Tare, consapevole delle difficoltà di arrivare ad un giocatore così importante per la Dea di Ivan Juric. L’Atalanta infatti già potrebbe perdere altri pezzi pregiati, come Lookman, e non vorrebbe privarsi pure di Retegui. La cifra per il cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro e per questo l’approccio del Milan è stato solamente esplorativo. Un’idea per ora, che però nel corso dell’estate potrebbe tramutarsi in qualcosa in più.

Milan, le mosse a centrocampo: c'è Xhaka

Per lo sbarco di Luka Modric sarà solamente questione di tempo, il croato ha accettato la proposta del Diavolo ma la dirigenza non si fermerà solamente al 39enne del Real Madrid (parteciperà al Mondiale per Club con gli spagnoli). Dopo aver perso Reijnders, Tare sta pensando ad un altro veterano come Granit Xhaka, 32enne svizzero, perno della formazione tedesca del Bayer Leverkusen. Xhaka ha ancora tre anni di contratto, scadenza giugno 2028, ma è una possibilità per il centrocampo di Allegri. Un giocatore apprezzato per qualità e leadership da tutta la dirigenza. Il Diavolo vuole aggiungere uomini d’esperienza, giocatori subito pronti, per questo si pensa a Adrien Rabiot, profili che Allegri conosce e che saprà gestire al meglio. Il francese ex Juventus ha un costo relativamente basso, con una decina di milioni il Milan potrebbe chiudere l’affare. Il club rossonero presto potrebbe approcciare con il Marsiglia per cominciare ad intavolare l’affare. In difesa invece l’Al Hilal è tornato alla carica e ha contattato nuovamente Theo Hernandez, rilanciando e alzando la proposta economica. Il francese dovrà decidere cosa fare in tempi brevi, tuttavia la sua preferenza di base resta la permanenza in Europa. Simone Inzaghi però si è mosso in prima persona e lo vuole in Arabia Saudita. Sarà comunque addio entro questa estate con il Milan. Il Bayern vorrebbe Leao e pensa a un’offerta di 70 milioni più un giocatore: il Milan però lo valuta 120-30 e Allegri non vuole lasciarlo partire. Durante l’evento della presentazione dei calendari di Serie A, è intervenuto l’amministratore delegato Giorgio Furlani: «A fine stagione avevamo detto che facevamo degli annunci, la settimana dopo ne abbiamo fatti due. Siamo ripartiti, stagione vecchia chiusa, si guarda avanti ma bisogna fare meglio. Allegri è un vincente, meglio di così non si poteva».