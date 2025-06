Milan, trattativa aperta per Zinchenko

MILANO - Vento dell’est, in genere si va sul sicuro. E’ più il tempo di sondare alternative che affondare il colpo, ma il Milan procede comunque a un ritmo spedito. Anche perché, di storia abbastanza parallela a quella di Theo Hernandez si tratta: giocatore a scadenza contrattuale il prossimo anno, nel caso di Zinchenko che non è mai scomparso da radar rossoneri. Anzi, ci sono ampi margini per alimentare il fuoco di un’ operazione con i londinesi che godono di buoni rapporti col Milan . Poi ci sono quelle rime che, in qualche modo, scaldano il cuore a prescindere: per la serie, mi manda Sheva. Tant’è vero che Zinchenko sarebbe il secondo ucraino nella storia del Milan, per l’acquisto di una leggenda come Shevchenko bisogna tornare indietro agli ultimi segmenti del secolo scorso. Le basi per una trattativa, in ogni caso, sono credibili.

Zinchenko, affare alla portata

E il filo diretto con Londra è tale proprio perché Zinchenko non ha una valutazione esorbitante, siamo intorno alla quindicina di milioni: il Milan, già volato a Londra con il viaggio di Tare alcuni giorni fa, avanza con il pensiero fisso di potersi dotare di un terzino sinistro entro breve. Così come a marcia sostenuta è la ricerca di un rinforzo che possa dare continuità ai sei anni di Theo Hernandez. Ovvero una delle poche certezze presenti al momento in rosa. Negli ultimi anni è stato faticoso trovare un vice-Theo, mentre adesso è proprio del titolarissimo che il Milan dovrà fare a meno. Sacrificio inevitabile perché la storia è ormai giunta al capolinea. E un primo tentativo di cessione andato a vuoto non può che aver irrigidito la posizione rossonera. Rimane possibile l'Atletico Madrid come destinazione per Theo Hernandez, che in questa centrifuga di dubbi si augura di trascorrere meno tempo possibile da separato in casa. La sua eredità scotta ma con un profilo come Zinchenko - che però, unico ostacolo, dai Gunners percepisce un ingaggio di cinque milioni - ci sarebbe comunque buon materiale: l'età è quasi la stessa del francese (dieci mesi di in più per l'esterno dell'Arsenal) e alle proprie spalle Zinchenko ha qualcosa come nove anni di seguito alle prese con la Champions League. A destra invece l’indiziato per il Milan può essere Dodo: interesse mai tramontato sul brasiliano che lo scorso novembre è stato convocato per la prima volta in nazionale. E che ai giorni nostri vive una fase di stallo nel suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina – deve una risposta alla società, al netto di una proposta già formulata – dopo aver giocato un’ottima stagione.

Milan, piace anche Xhaka

Quello di Zinchenko non è di sicuro l’unico profilo internazionale che si valuta dalle parti di Casa Milan. Prenotato Modric, il centrocampo del Milan può essere riempito anche da Xhaka che già piaceva molto negli anni scorsi. Un tentativo veniva fatto anche dodici mesi fa, a cavallo dell’ultimo Europeo, ma adesso il giocatore del Bayer Leverkusen sembra particolarmente stuzzicato dalla possibilità di un trasferimento in Italia. Il livello di attenzione verso lo svizzero – arrivato alla soglia delle cento presenze complessive con la squadra che ha vinto la Bundesliga nella scorsa stagione – da parte della società rossonera è cresciuto ulteriormente nelle ultime ore, anche perché c’è il forte gradimento di Tare. (a.s.ag.)