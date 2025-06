Pochettino è una furia, bordate sui social: "Decido io, non sono un manichino..."

"Non decide lui se giocare o no, sono un manichino". Così il commissario tecnico degli Stati Uniti , Mauricio Pochettino , in vista dell’esordio in Gold Cup contro Trinidad e Tobago , dopo le parole di Christian Pulisic alla CBS. Pochettino ha risposto così all’attaccante del Milan e capitano della nazionale a stelle e strisce, che aveva chiesto di saltare il torneo per riposare.

Pochettino: "Rispetto Pulisic, ma non sta ai giocatori dettare i nostri piani"

Pulisic aveva dichiarato di aver bisogno di rifiatare e di non aver compreso del tutto il no di Pochettino alla sua richiesta. Pochettino ha spiegato: “Lo rispetto e lo capisco, ma non ho bisogno che lui capisca la nostra decisione. Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio. I giocatori non devono capire o non capire. I giocatori devono ascoltare e seguire il nostro piano. Non sta a loro dettarlo. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione che possono valutarlo”.

Pochettino: "Pulisic il nostro miglior giocatore? Deve dimostrarlo"

Pochettino ha poi rincarato la dose rivolgendosi alla stampa americana: “Voi dite che è il nostro miglior giocatore. Sì, è un buon giocatore, certo, ma deve dimostrarlo. Se gioca bene e se è il migliore è normale che abbia un posto in nazionale, ma a non è che se dice di voler giocare, di voler fare questo o quello allora deve essere così".