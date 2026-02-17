Allegri interviene sulle polemiche di Inter-Juve: "Situazioni già viste. Io farei una cosa sola..."

Allegri: "Con il Como gara difficile, Saelemaekers sarà a disposizione"

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista del recupero di Milan-Como: "È importante visto che siamo agli ultimi mesi della stagione e qui si deciderà tutto. Non abbiamo più margine d'errore. Domani sarà una gara difficile col Como, che è in lotta per la Champions. Dovremo prepararla al meglio. Rabiot è squalificato, tutti gli altri stanno bene e Saelemaekers sarà a disposizione. Pulisic da valutare, ha ancora questo mezzo fastidio. Su quanto è accaduto sabato, noi dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo senza spendere energie mentali su altro. Dovremo gestire gli imprevisti all'interno della partita. Le cose soggettive sono opinabili, quelle oggettive no. L'importante sono i punti da conquistare".

Come sta Leao: le condizioni dell'attaccante del Milan

Grande curiosità per le condizioni di Rafael Leao, giocatore molto importante per questo Milan: "Percentuali è difficile farne, direi che sta bene e anche ieri si è allenato bene - ha detto Allegri -. Come Pulisic ha avuto problematiche fisiche ma ha segnato gol importanti. E nella parte finale della stagione, quando serviranno giocatori tecnici, faranno molto bene al Milan. L'assenza di Rabiot? Non ho ancora deciso sulla formazione, Jashari sta bene. Rabiot è cresciuto anche sotto l'aspetto tecnico, fisico e mentale. In squadra abbiamo giocatori importanti e chi giocherà farà una grande partita".