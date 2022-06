Galliani: "Al Milan in prestito per 31 anni, poi sono tornato a Monza"

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano canta Antonello Venditti, e Adriano Galliani sembra aver preso alla lettera le parole del cantautore romano. Dopo 31 anni di Milan , infatti, il "Condor" è tornato lì dove tutto è iniziato, dove l'amore per il calcio è diventato lavoro, nella sua Monza che nella stagione 2022-23 calcherà per la prima volta il palcoscenico della Serie A. Arrivato ormai alla quinta stagione da amministratore delegato dei brianzoli, Galliani non vede l'ora di iniziare il campionato per sognare insieme ai tifosi biancorossi.

Galliani: "Al Milan ero in prestito"

Intervenuto in occasione della premiazione delle società lombarde neopromosse in Serie A al Pirellone, l'AD del Monza ha svelato che il suo grande amore per il club biancorosso non è mai tramontato, neanche quando era al Milan: "È una emozione fortissima essere qui, con il Monza abbiamo sfiorato diverse volte la Serie A. Al Milan sono stato in prestito 31 anni, poi sono tornato. Da monzese è stata una emozione grande". Il dirigente poi loda i grandi traguardi ottenuti dalla Lombardia nelle ultime settimane: "La Lombardia si conferma locomotiva d'Italia anche nello sport, unica regione con 5 squadre in Serie A. Primi e secondi con Milan e Inter nell'ultima stagione, campioni anche nel basket con l'Olimpia".

Galliani: "Il Monza si attrezzerà per la A"

Galliani poi non si è nascosto e non ha evitato le domande di mercato legate al suo Monza, che nelle ultime ore ha messo sotto contratto Cragno dopo il colpo Ranocchia a parametro zero: "Inizia una nuova avventura, in soli due anni siamo arrivati in Serie A e non poniamo limiti alla provvidenza. Sarà un campionato molto difficile, dobbiamo cercare di attrezzarci". Tra i possibili nomi accostati ai brianzoli c'è anche quello di Mauro Icardi, ma Galliani ha smentito seccamente: "Sono giocatori che hanno stipendi e costi assolutamente fuori portata". E a proposito di giocatori in entrata, Galliani ha svelato: "Sensi è stato a casa mia, abbiamo parlato e gli ho lasciato un paio di giorni per decidere. Speriamo che possa arrivare".