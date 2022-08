Petagna, prima da ex: “A Napoli ho vissuto due anni bellissimi”

Amici contro. Andrea Petagna , svestiti pochi giorni fa i panni da giocatore del Napoli , nel prossimo week end cercherà di fare male proprio ai suoi ex compagni con la maglia del Monza allo stadio Maradona. Il giocatore sentirà sicuramente l'emozione, ma poi dovrà mettere da parte i sentimenti e concentrarsi su una partita che i brianzoli devono provare a non perdere dopo il debutto con sconfitta in casa con il Torino.

Petagna: “Sono sicuro che sarà una bella partita”

Petagna non si aspetta affatto una partita scontata con il Monza vittima sacrificale, anche se sarà la prima in casa per un Napoli che ha mangiato tanto e bene a Verona: “Sono certo che ne uscirà una bella gara, ma sarà difficile, perché loro sono una squadra difficile da affrontare, fatta di giocatori tecnici e di ottimi nuovi innesti. Ma possiamo dire la nostra, se la prepariamo bene in settimana possiamo metterli in difficoltà".