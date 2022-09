Monza, euforia Berlusconi: "Si è visto l'effetto Cav"

"Ho sempre pensato che questo Monza, dopo la campagna acquisti, avesse buone potenzialità e sono venute fuori". Così il leader di Forza Italia e patron del Monza, Silvio Berlusconi, dà sfogo - intervendo durante la trasmissione 'Mattino Cinque' - a tutta la sua felicità a pochi giorni dal primo storico successo in Serie A dei biancorossi brianzoli, maturato contro una grande del calcio italiano come la Juventus: "Finora eravamo stati penalizzati da diversi fattori: da un calendario di inizio stagione difficilissimo, poi abbiamo avuto molti infortuni, la naturale inesperienza, un po' di emozione e ingenuità hanno portato la squadra ad esprimere un gioco che non ci piaceva", sottolinea Berlusconi che poi aggiunge: "Ora stiamo superando tutto questo".