Monza, 9-0 al Cliverghe. Ferrarini gol al debutto, tris di Gytkjaer

MONZA - Amichevole per il Monza che, nella settimana della sosta e in vista della Sampdoria, ha superato 9-0 il Cliverghe nel test di oggi a Monzello. La gara, disputata a porte chiuse, ha visto la squadra di Palladino sbloccare il punteggio nella prima frazione con Pablo Marì, per poi allungare con la tripletta messa a segno da Gytkjaer. Nella seconda frazione di gioco il quinto gol lo firma Dany Mota. Sesta rete di Ferrarini, al debutto in biancorosso. Chiudono le marcature di Barberis, Caprari e Colpani.