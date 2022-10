Monza, Palladino: "Chiamerò Berlusconi. Carlos Augusto è già da top club"

MONZA - All'U-Power Stadium il Monza centra la sua terza vittoria consecutiva in Serie A battendo 2-0 lo Spezia. Di seguito le parole del tecnico dei biancorossi, Raffaele Palladino, nel post-gara: "Oggi è stata una gara sporca e difficile. Lo Spezia si è dimostrata squadra temibile da affrontare.Nel primo tempo ci hanno complicato i piani. Noi siamo stati bravi però a non mollare, a ripartire bene e giocare in verticale. Dopo il gol ci siamo sbloccati. Nella ripresa abbiamo smesso di giocare e questo a me non piace. Sono contento però che siamo riusciti a diventare squadra. I nostri tifosi si stanno appassionando e credono in noi Meriti? Ho provato a dare sicurezza e tranquillità alla squadra, i ragazzi ci hanno messo il massimo dell'impegno". Continua il tecnico dei brianzoli: "Chiamerò il presidente Berlusconi perchè mi fa sempre piacere sentirlo. Il dottor Galliani invece era in Duomo, ha raggiunto la squadra solo negli spogliatoi ed era felicissimo. E' stato emozionante vedere la sua gioia e quella del Presidente Berlusconi". Sull'autore del primo gol, Carlos Augusto: "Fortissimo, per me arriverà a giocare in un top club. Ha grandi qualità fisiche e tecniche. Il futuro è dalla sua".