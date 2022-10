Lo sfogo di Petagna: "Io un flop? Ho dimostrato che non è così"

L'ex Napoli Petagna si sfoga: "Non sono un flop e continuerò a dimostrarlo"

L'ex attaccante del Napoli, arrivato al Monza con grandi proclami a fine estate, è finito presto ai margini prima con Giovanni Stroppa e poi con Raffaele Palladino, che lo risfoderato in Coppa Italia. A fine partita Petagna ha spiegato: "E' stato un periodo un po' difficile per me, mi sono infortunato e nell’ultimo periodo ho sentito un sacco di cose: Petagna flop, lo vogliono mandare via, un sacco di brutte cose. Voglio ringraziare i compagni per il supporto che mi hanno dato. So quanto credono in me Galliani e il mister, voglio solo ripagare la fiducia".