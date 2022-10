Pablo Marì operato alla schiena: ecco i tempi di recupero

MONZA - In tarda mattinata all'ospedale Niguarda di Milano, è stato eseguito l'intervento chirurgico per suturare i muscoli della schiena di Pablo Marì, il difensore del Monza, che ieri sera è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago. Lo spagnolo dovrebbe stare in osservazione per circa due-tre giorni, prima di essere dimesso e non dovrebbe tornare in campo prima di due mesi. Presente anche oggi in ospedale l'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani.