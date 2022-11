Dramma Sensi: infortunio shock in Monza-Verona. Esce dal campo in lacrime

MONZA - Drammatico finale nel match vinto per 2-0 dal Monza sul Verona: il centrocampista brianzolo Stefano Sensi è stato vittima di un brutto infortunio all'87'. L'ex giocatore di Sassuolo e Inter è rimasto a terra dopo uno contrasto con il gialloblù Sulemana, senza riuscire più a rialzarsi. Soccorso dai medici, è scoppiato in un plateale pianto disperato, mentre veniva portato fuori dal campo a braccio: si teme un problema al ginocchio. Sensi già in passato è stato perseguitato dagli infortuni, che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime stagioni.