Monza, Palladino: "Carlos Augusto da Champions. Ho il cuore spezzato per Sensi"

MONZA - Vittoria casalinga per il Monza che batte il Verona 2-0. Queste le parole dell'allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, al termine della gara: "L'espulsione ci ha agevolato? Al contrario, temevo le loro ripartenze perchè hanno giocatori a ribaltare l'azione. Nel secondo tempo ho chiesto ai miei esterni di attaccare i loro difensori alle spalle e lo hanno fatto molto bene. Sono contento dei miei ragazzi, hanno fatto bene tutti sotto il profilo della personalità". "Siamo tutti felici e vorrei aggiungere che il sostegno di Pablo Marì ci ha dato quella energia e carica in più - sottolinea Palladino -. Ci ha motivati parlando alla squadra prima della gara. La vittoria è dedicata a lui". Su Carlos Augusto: "Si tratta di un giocatore da top club, a livello fisico lui ha dei dati da Champions League. E' un animale dal punto di vista fisico ed atletico, glielo dico sempre. Lui casce terzino ma secondo me lui da il meglio da quinto a tutto fascia. Può migliorare e lavorare sull'ultimo passaggio". Per concludere, sull'infortunio di Sensi: "Ho il cuore spezzato per Sensi, quell'infortunio non ci voleva. Mi dispiace tantissimo perchè ha fatto anche una grande partita. Parlando con lui mi è sembrato più rilassato. Aspettiamo comunque i controlli per capire di più, noi l'aspettiamo perchè è un calciatore fondamentale".