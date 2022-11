Premio Viareggio al Monza: Lippi incorona Galliani

"Il Premio Viareggio Sport ad AC Monza : domani, domenica 27 novembre, l’Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario della Società ritirerà il riconoscimento per la storica promozione dei biancorossi in Serie A, nella splendida cornice del Principino di Viareggio. Il Viareggio Sport giunge quest'anno alla sua 37esima edizione. Si è tenuto per la prima volta nel 1985, diventando anno dopo anno un premio di prestigio per squadre, allenatori e dirigenti di spicco di tutta Italia", si legge sul sito ufficiale del Monza circa il premio Viareggio Sport al club di Berlusconi.

Lippi premia Galliani

"Nel 2011 Adriano Galliani è già stato protagonista al Viareggio Sport, ricevendo il premio destinato al Milan come miglior squadra italiana. Quest’anno sarà Marcello Lippi a insignirlo per quanto di eccezionale è stato realizzato con AC Monza, per la prima volta in serie A in 110 anni di storia", si legge ancora.