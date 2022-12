Galliani: "Monza in A più emozionante della Champions col Milan"

MONZA - "L'emozione provata con la promozione del Monza in serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan". Parola di Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza che ha festeggiato al palazzetto dello sport del capoluogo brianteo la festa di Natale del club biancorosso. "Alle 23.12 del 29 maggio piangevo", al termine dello spareggio promozione di Pisa, "perché si realizzava un sogno che inseguivo da bambino", quello del Monza in A, a 110 anni dalla fondazione. "Io sono tifosissimo del Monza da quando avevo 5 anni, sono nato qui ed ero già stato dirigente della società prima di arrivare al Milan. Una delle cose che ho fatto meglio di tutte è stato far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo".