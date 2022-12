Berlusconi: “Se vincete con Milan e Juve vi mando un pullman di tr..."

MONZA - Silvio Berlusconi è sempre stato celebre per le sue barzellette e i suoi show, che hanno fatto spesso discutere soprattutto quando era Presidente del Consiglio. Passano gli anni e l'ex patron del Milan non perde il 'vizio', come dimostra la 'performance' offerta dall'attuale presidente del Monza durante la cena natalizia del club brianzolo tra le risate e gli applausi dei presenti.