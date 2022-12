Berlusconi: "Galliani mi ha detto che il Monza deve vincere lo Scudetto"

"Perché il signor Galliani è uno ambizioso e ha cominciato a mettermi in testa che dobbiamo vincere il campionato". Parola di Silvio Berlusconi. E' l'ultima boutade del cavaliere per il suo Monza, che insieme all'inseparabile dirigente già nei 31 anni di Milan, ha portato in Serie A per la prima volta, in 110 dalla sua fondazione, lo scorso 29 maggio.