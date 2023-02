Monza, Berlusconi a cena con la squadra: ecco il suo messaggio

MONZA - Una cena in famiglia quella andata in scena nella serata di ieri in casa Monza. Squadra, dirigenti e dipendenti del club brianzolo hanno cenato assieme al presidente, Silvio Berlusconi, a Villa Gernetto. Sui propri canali social il numero uno del Monza ha postato le foto della cena con la squadra allegando questa didascalia: "Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obbiettivi importanti e… chi ci crede, vince! Ho incontrato calciatori, dirigenti e dipendenti dell'AC Monza ieri sera a Villa Gernetto".