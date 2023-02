Berlusconi e il Monza da scudetto. Le richieste sono tutte per il pullman...

Il Monza e il sogno scudetto

"Vogliamo vincerlo l'anno prossimo o l'anno dopo; siamo intenzionati a vincere lo scudetto", ha detto Berlusconi. Il presidente vuole pensare in grande per il suo Monza: "Abbiamo acquisito nuovi giocatori con il passare degli anni: adesso abbiamo messo a posto anche lo Stadio con una spesa non piccola di 25 milioni di euro. Le cose sono cambiate. Adesso vengono a vedere il Monza oltre diecimila persone. La prospettiva è quella che vi ho detto: stiamo uniti, perché dobbiamo stare tutti uniti. Dobbiamo credere nel Monza, che deve diventare un grande, grande club", conclude il presidente.

Berlusconi e la promessa del pullman

Se i tifosi brianzoli già sognano ad occhi aperti, i tifosi sui social però non hanno dimenticato la promessa fatta dal presidente Berlusconi in occasione della cena di Natale: "Adesso avete le partite contro Inter, Juventus e Milan. Se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***". Dopo la vittoria per 2-0 in casa della Juventus le richieste non si sono fatte attendere: "Mi chiedono di mantenere l'impegno, ho ricevuto 100 telefonate", ha commentato ironicamente il patron del Monza.