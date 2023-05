Spalletti: "Lo scudetto al Napoli è storico. Sono felice per i tifosi"

"Lo scudetto del Napoli è un evento storico, esce dagli schemi, tutti ne traggono beneficio. Napoli lo meritava, ma lo meritava tutto il nostro calcio ". A dirlo è Luciano Spalletti intervenuto a Telequattro. Attraverso un videomessaggio, il tecnico azzurro racconta le sue sensazioni dopo il grande trionfo, il suo primo titolo in Italia dopo i due campionati vinti in Russia con lo Zenit.

Napoli, le parole di Spalletti dopo lo scudetto

Spalletti, visibilmente emozionato, ha aggiunto: "Non ho mai smesso di credere un attimo che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non l'avessi vinto sarei rimasto soddisfatto del mio tragitto e di questi due anni dove mi sono sentito inondato dal sentimento dei tifosi del Napoli. In questo momento mi sento appagato, contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi, è quella la vera felicità".