Monza, Palladino esalta i suoi: "Prestazione pazzesca contro il Napoli"

MONZA - All'U-Power Stadium il Monza si regala un pomeriggio di festa battendo 2-0 il Napoli Campione d'Italia con le reti di Mota Carvalho e Petagna. Al termine della gara ha parlato così Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli: "Mi è piaciuto l'atteggiamento avuto. Nella ripresa ci siamo difesi troppo, anche perché il Napoli ci ha costretti ad abbassarci. Sono soddisfatto per l'atteggiamento e per il fatto di non voler prendere gol". "Esame superato - continua Palladino -. Prestazione pazzesca con una ottima fase difensiva contro un grande Napoli. Siamo stati precisi e bravi a metterli in difficoltà. Sono soddisfatto della personalità e del palleggio. Do un 10 a tutti quanti. Pronto per una big? Non lo so, io sto bene qui a Monza. Il giudizio lo lascio agli altri. Per me è un grande onore già essere qui oggi, qualche mese fa ero ad allenare la Primavera...". Infine su Mota Carvalho: "Sta dimostrando tutto il suo valore. Può crescere ancora. Sarà destinato ad una grande carriera".