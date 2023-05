Berlusconi esce dall'ospedale, il Monza pronto a riabbracciarlo

Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio infatti nella mattina di oggi (venerdì 19 maggio) è stato dimesso dal San Raffaele di Milano dove era in cursa dal 5 aprile scorso per un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier ha lasciato l'ospedale in auto, accompagnato dalla compagna Marta Fascina.